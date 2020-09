DR får hård kritik for at vise billeder fra begravelsen af stjernefotografs ekskone

Det var ikke presseetisk i orden, at DR i dokumentarfilmen ’Krigsfotografen’ om den prisbelønnede fotograf Jan Grarup viste billeder fra fotografens ekskones begravelse.

Det skriver Pressenævnet ifølge Ekko i en udtalelse efter at have behandlet sagen, som tre medlemmer af den afdødes familie har indklaget for nævnet.

»Det er nævnets opfattelse, at der skal udvises størst muligt hensyn ved omtale af begravelser og bisættelser. Nævnet fandt herefter, at den forholdsvis beskedne almene interesse i de konkrete optagelser af klagerne måtte vige for hensynet til klagerne, der som pårørende deltog i en privat bisættelse. På den baggrund fandt nævnet, at DR ikke var berettiget til at bringe optagelserne uden klagernes samtykke og udtalte kritik«, skriver Pressenævnet.

Det fremgår af kendelsen, at Jan Grarup på forhånd havde oplyst familien om, at der ville komme en tv-fotograf med til begravelsen, men i samme mail giver han udtryk for, at materiale udelukkende vil blive brugt med deres samtykke.

DR: Vi beklager

Som det fremgår af citatet ovenfor, lægger nævnet vægt på, at en begravelse er en særlig følsom begivenhed, hvor man som journalist bør udvise særligt hensyn, og at der samtidig ikke er nogen særlig almen interesse i begravelsen, som legitimerer at se bort fra familien ret til privatliv.

Familien til den afdøde kræver scenen fra begravelsen slettet, hvilket DR indtil nu har nægtet. Pressenævnet kritiserer ikke DR for ikke at ville slette scenen.

Det er ikke de medvirkende eller dokumentaristen bag, der får kritik i en pressenævnssag, men den ansvarlige organisation, som har bragt indholdet, i dette tilfælde DR.

I en mail til filmmagasinet Ekko skriver programchef Lisbeth Langwadt, at DR bestræber sig på at leve op til »gældende juridiske og etiske standarder«.

»Vi må desværre konstatere, at det ikke er lykkedes fuldt ud i denne sag, hvor Pressenævnet nu konkret har vurderet, at der ikke var afgivet samtykke fra alle pårørende til offentliggørelse af optagelserne fra en bisættelse. Det beklager vi«, udtaler programchefen.