Sociale medier fjerner 276 falske profiler med Trump-støtte

Facebook har fjernet 200 profiler og 55 sider, som hyldede USA’s præsident, Donald Trump, oplyser mediegiganten. Instagram har desuden fjernet 76 profiler.

Det sker, fordi de to sociale medier vurderer, at profilerne er falske.

Der er blevet publiceret koordinerede støtteerklæringer, hvilket strider imod reglerne på Facebook og Instagram.

Aktiviteten på de falske profiler bestod mest i at kommentere nyhedsartikler snarere end at skrive selvstændige opslag, oplyser Facebook.

Ud over at hylde Trump og Republikanerne gik kampagnen også ud på at kritisere Demokraterne og præsidentkandidaten Joe Biden.

Profilerne og siderne havde over 370.000 følgere på Facebook og 22.000 på Instagram.

Fjerner jævnligt falske profiler

Både Facebook og Twitter fjerner jævnligt falske profiler - både amerikanske og udenlandske - som forsøger at påvirke den politiske debat og valgkampen.

Facebook har for få dage siden fjernet et opslag fra Trump, hvor han fejlagtigt skrev, at almindelig sæsoninfluenza er mere dødelig end covid-19.

En talsmand fra Facebook oplyste til CNN, at opslaget brød reglerne for misinformation om coronavirus.

På Twitter er opslaget tilgængeligt, men man skal trykke ’vis’ for at få det frem. På samme måde som Facebook skyldes det, at opslaget bryder reglerne for misinformation om coronavirus.

ritzau