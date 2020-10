Sladder, rygter og grove anklager er eksploderet på socialt medie. Nu vil politikerne gribe ind

Rygter, sladder og udokumenterede beskyldninger mod navngivne politikere og kendte danskere er den seneste tid eksploderet på det sociale medie Jodel, hvor brugere helt anonymt kan dele beskeder og billeder.

Det får nu politikerne op ad stolen. Et flertal i Folketinget går ind for at stramme sociale mediers ansvar, skriver Jyllands-Posten.

FAKTA Jodel På det sociale medie Jodel kan brugere anonymt dele beskeder og billeder. Brugerne kan i udgangspunktet kun se opslag fra personer i samme område. Den tyske app, der oprindeligt blev skabt i 2014 for at studerende kunne følge med i, hvad der sker på deres uddannelsessted, har siden udviklet sig til en platform for sladder og rygter om kendte. Jodel har 270.000 danske brugere. I Danmark spredes der særligt rygter på Jodel-kanalerne »bloggergossip« og »kendisgossip«.

»Vi står med en forældet lovgivning, der halter efter den teknologiske udvikling. Sociale medier udgør en stadigt større magtfaktor, og nu er det tid til, at lovgivningen skal opdateres,« siger retsordfører Peter Skaarup (DF) til avisen og oplyser, at han nu vil rejse sagen over for justitsministeren.

Også Socialdemokratiet, Venstre, Alternativet, Enhedslisten og SF mener, at der er behov for mere politisk regulering på området ifølge Jyllands-Posten.

Gustave Sauveroche, head of community hos Jodel, siger til avisen, at beskeder med navngivne politikere, der anklages for krænkelser, overskrider det sociale medies retningslinjer. Jodel har slettet en række indlæg efter, at Jyllands-Posten og andre medier har kontaktet den sociale platform.

Skuespiller hængt ud

På Jodel, der har 270.000 danske brugere, er alle anonyme, hvilket gør det muligt at skrive pinlige hverdagsspørgsmål og intime ting. Men anonymiteten åbner også for mobning, trusler og anklager.

Jodel er for alvor kommet på dagsordenen i forlængelse af den seneste debat og journalistiske dækning af sexisme, der er opstået i kølvandet på tv-vært Sofie Lindes udtalelser om emnet til Zulu Comedy Galla i slutningen af august.

På den anonyme platform har man for eksempel kunne læse følgende om en navngiven dansk politiker:

»Efter sigende har han krænket otte kvinder på og uden for Borgen, herunder voldtægter, befamlinger (…)«.

En af de kendte danskere, der har prøvet, hvordan det er at blive hængt ud på Jodel med udokumenterede beskyldninger er skuespiller og tv-vært Christoffer Læssø.

»Det var virkelig væmmeligt og rystende, og det passede simpelthen ikke,« sagde skuespilleren til Berlingske torsdag.

Allerede i begyndelsen af september i år varslede kulturminister Joy Mogensen (S) et opgør med de store techgiganter.

»Jeg kan ikke love, der kommer en god løsning i morgen, men en løsning skal der findes. Og det er en, vi forhåbentlig skal finde i fællesskab, og vi skal finde den snart«, lød det fra ministeren til årets branchetræf Mediernes Årsdag ifølge Mediawatch 7. september.