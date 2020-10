'Go' morgen Danmark' erkender fejl: Vi var ikke kritiske nok over for Mogens Jensen

Det var en fejl, at ligestillingsminister Mogens Jensen, der også er næstformand i Socialdemokratiet, ikke blev stillet et eneste spørgsmål om partifællen og Københavns overborgmester, Frank Jensen, da han lørdag morgen var i studiet i ’Go’ morgen Danmark’ for at tale om sexisme. Det erkender programmets redaktør på TV 2, Peter Toldberg, nu i en mail til Politiken.

»Fordi fokus var på danskernes egne beretninger, som ellers ikke når mediernes søgelys, fik redaktionen ikke spurgt ind til Frank Jensen-sagen. Set i bagklogskabens lys burde man nok havde spurgt Mogens Jensen om en kommentar til sagen, så der både havde været plads til danskernes egne fortællinger og til spørgsmål om Frank Jensen-sagen i ‘Go’ morgen Danmark’«.

Den seneste tid har danskerne kunnet sende deres beretninger om sexisme ind til redaktionen på ’Go’ morgen Danmark’. Det var dem, Mogens Jensen var inviteret ind for at forholde sig til. Foruden Mogens Jensen sad administrerende direktør for Kommunernes Landsforening, Kristian Wendelboe, og næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation Majbrit Berlau i panelet. Gæsterne blev præsenteret for en række udsagn, hvor kvinder har været udsat for sexisme. I den forbindelse sagde Mogens Jensen blandt andet: