Undersøgelse afslører: Den sexistiske tone er hårdest på TV 2's nyhedsredaktion

Tonen er rå flere steder på TV 2. Men intet sted så udtalt som på nyhedsredaktionen. Og det behøver man ikke at være kvinde for at finde ubehageligt.

Det står klart, efter at medarbejderne på tv-stationen torsdag blev orienteret om de store linjer i den undersøgelse, som advokatfirmaet Norrbom Vinding igennem tre uger har foretaget for TV 2. Undersøgelsen blev sat i gang, da det kom frem, at flere nuværende og tidligere ansatte på TV 2 har følt sig udsat for seksuel chikane, seksuelle krænkelser og sexisme på stationen.

Advokatfirmaet har modtaget en lang række indberetninger fra medarbejdere om oplevelser med krænkelser, sexisme og en usund arbejdskultur, som det hedder.