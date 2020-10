DR-chef stopper efter klage fra 40 ansatte om chikane og magtmisbrug

SAGEN KORT

Kritik af arbejdskulturen i mediebranchen

I begyndelsen af september skrev seks TV 2-medarbejdere et åbent støttebrev til tv-værten Sofie Linde, der under ’Zulu Comedy Galla’ fortalte, at hun har været udsat for sexisme i mediebranchen, blandt andet på DR, hvor hun for 12 år siden blev udsat for seksuel chikane til en julefrokost som praktikant. I alt 1.615 kvinder satte siden deres underskrift på brevet og erklærede, at også de i større eller mindre grad har oplevet sexisme i mediebranchen.





Siden har en lang række kvinder fra blandt andet DR, Ekstra Bladet og TV 2 fortalt om grænseoverskridende adfærd på deres arbejdsplads. Ni tidligere praktikanter i DR Nyheder har for eksempel klaget til ledelsen i DR over at blive masseret og klappet bagi på arbejdspladsen, P3-vært Maria Fantino har fortalt om at blive truet og krænket som praktikant af en DR-chef, og en central medarbejder på P1-programmet ’Shitstorm’ er blevet fyret for at sende hadefulde beskeder, true og krænke andre.

Vis mere