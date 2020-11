»Kvinder er notorisk utro«: Nynazister, scorekunstnere og muskuløse fanatikere lokker unge mænd med had mod kvinder

Kønspolitik spiller en central rolle i rekrutteringen af unge mænd fra store platforme som Youtube til mere ekstreme fællesskaber på nettet, viser ny rapport fra kooperativet Cybernauterne. I rapporten fortæller en mand for eksempel, hvordan han startede med at lede efter videoer med ateisten Richard Dawkins og endte hos dem højreradikale amerikaner Gavin McInnes, der har grundlagt den voldelige og nyfascistiske gruppe 'Proud Boys', som her ses under en demonstration for Donald Trump 14. november.