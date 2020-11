Hackere lammer stor dansk nyhedsleverandør

Nyhedsbureauet Ritzau, der leverer nyheder til stort set alle større medier i Danmark, er tirsdag morgen ramt af et hackerangreb. Det tekniske nedbrud betyder, at Ritzau ikke kan udsende nyheder som normalt via sin nyhedstjeneste. Desuden er telefoner og mailsystemer nede. Ritzau udsender i stedet nyheder via et nødsystem på mail.

Problemerne opstod natten til tirsdag. Det er ikke klarlagt, hvem der står bag hackerangrebet. Ritzau har valgt at lukke alle servere ned.

»Ritzau har været udsat for et hackerangreb tidligt i morges. Der ser ud til at være tale om et professionelt angreb«, siger administrerende direktør Lars Vesterløkke i en skriftlig kommentar.

»Vi har nu valgt at lukke ned for alle vores servere, fordi vi var usikre på, hvor stor skade angrebet kunne udvirke«.

»Vi har tidligere været udsat for en række hackerangreb, som vores tekniske systemer har afvist. Dette er desværre ikke lykkes i dette tilfælde, og vi vil naturligvis undersøge, hvorfor og hvordan det kunne ske«, siger han.

Ritzaus it-afdeling arbejder på højtryk for at løse de tekniske problemer. Der er tirsdag klokken 09.30 ingen tidshorisont for, hvornår problemerne er løst.

»Vores fokus er nu på at få vores systemer til hurtigst muligt at køre sikkert igen. Hvor lang tid, det kommer til at tage, ved vi ikke, men vi gør alt for, at det kommer til at ske hurtigst muligt, så vores kunder får færrest mulige gener«, siger Lars Vesterløkke.









