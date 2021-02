Mediekommentator: 701 forskere ryddede Politikens forside i et opråb om regeringens klimapolitik. Der var bare lige ét problem

Misforstå mig ikke: Jeg er stor tilhænger af, at nyhedsmedierne inddrager æggehoveder og Kloge Åger i deres journalistik og debatstof. Jo flere, jo bedre. Mere end nogensinde har vi brug for forskning og kritisk tænkning til at forstå de udfordringer, vi som klode, samfund og borgere står over for.

Men når 701 forskere af blandet faglig herkomst lørdag rydder Politikens forside i et opråb om regeringens klimapolitik – ’701 forskere i åbent brev’ – må jeg spænde elastikken på den mediekritiske slangebøsse. Og det er ikke, fordi jeg er uenig i brevets indhold eller Politikens prioritering af det.