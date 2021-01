Amerikanske medier kræver Trumps afgang: I Guds navn, forsvind

’Afskyelig’, ’uansvarlig’ og ’frastødende’. Det er nogle af de ord, som flere af USA’s største medier bruger til at beskrive præsident Donald Trump, efter at flere af hans tilhængere onsdag stormede det amerikanske demokratis højborg, Kongressen.

Optøjerne efterlod fire døde og flere sårede, mens 52 blev anholdt. Flere kongresmedlemmer måtte også evakueres, da vrede demonstranter trængte ind i bygningen.

USA’s store, etablerede medier støtter langt overvejende demokraterne.

Ifølge Washington Post falder ansvaret for urolighederne først og fremmest tilbage på præsidenten efter hans gentagne påstande om valgsvindel.

»Trump antændte lunten til optøjerne i ugerne op til valget med hans succesfulde forsøg på at undergrave valget over for hans støtter, skriver avisen.

Washington Post tilføjer, at Trump for evigt skal ’udstødes’ og huskes som en ’urostifter’.

Også The New York Times placerer ansvaret for optøjerne hos præsidenten.

»Det var ham, der fortalte sine støtter, at valget blev stjålet. Han sagde, at de skulle kæmpe. Selv da de stormede bygningen, nægtede han i timevis at bede dem om at stoppe«.

Avisen skriver, at Trump må stilles til ansvar for optøjerne.

»Enten ved en rigsretssag eller ved en domstol«.

Samme pointe viderebringer det konservative medie The Wall Street Journal. Avisen kalder optøjerne for præsidentens ’afskedsgave til Washington D.C. og USA’ for at nægte ham en ny præsidentperiode.

»I guds navn, forsvind«, skriver avisen til Trump.

Miami Herald kalder Trump både ’sindssyg’ og ’farlig’ i overskriften på avisens leder, mens kommentator Michael Goodwin på den konservative New York Post skriver, at alt det gode, Trump har skabt, for altid vil blive overskygget af optøjerne.

Hos CNN hæfter gæstekommentator Frida Ghitis sig ved, hvad optøjerne kommer til at betyde for USA’s renommé.

»Scenerne fra Kongressen bliver set af hele verden. Amerika er aldrig blevet ydmyget så dybt. Dets ry ligger i ruiner«, skriver Ghitis.

ritzau