Manden bag journalistikkens fineste pris gjorde dansk presse fri

I dag trådte Anders Legarth Schmidt med sin serie ’Forbandet Ungdom’ ind i et fornemt selskab af over 60 års Cavlingprisvindere.

Men hvad er det for en pris, journalister beærer deres fags fineste bedrifter med, og hvilken indsats skal de til, for at man får den?

I hvert fald er det et faktum, at journalisters arbejdsvilkår i dag er helt anderledes end de var for den Cavling, som prisen er opkaldt efter. Som ung journalist måtte han ifølge erindringerne ’Efter redaktionens slutning’ smide en sko ind gennem vinduet til en kilde. Manden var gået i seng, og kunne ikke vækkes med råb, telefoner var ikke installeret endnu, så afsted røg skoen, kilden vågnede og var sur, truede med at beholde fodtøjet, men kommentaren til næste dags avis kom i hus.