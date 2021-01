»Vi blev ærlig talt lidt rystede«: Politikens chefredaktør giver fem advarsler for krænkelser

Politikens ledelse er skredet ind med sanktioner over for fem af sine mandlige ansatte for grænseoverskridende og krænkende adfærd.

Det oplyste ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen til Mediawatch tirsdag.

Der er ingen medarbejdere, der er blevet afskediget. Advarslerne kommer, efter at ledelsen på Politiken dette efterår har gennemført samtaler med mere end 50 kvinder, der enten arbejder eller har arbejdet for avisen.

Sagen kort Krænkelser Sofie Linde holdt en nu berømt tale. Seks journalister begyndte efterfølgende at samle støtteunderskrifter ind. Blandt de 1.615 navne på listen var også kvinder med tilknytning til Politiken. I september oplyste Politikens chefredaktør Christian Jensen, at avisen har haft »under en håndfuld« sager i de fire år, han har været chefredaktør. Siden da er ledelsen blevet bekendt med nye sager. Fem af dem har nu ført til advarsler, oplyste han til Mediawatch tirsdag

Christian Jensen, hvordan har I udvalgt de 50 kvinder, der har været til samtale?

»Da vi læste listen med støtteerklæringer til Sofie Linde, blev vi ærlig talt lidt rystede over de mange genkendelige navne på tidligere og nuværende ansatte. Vi inviterede derfor dem alle til en samtale, og vi har gennemført ca. 50. Nogle havde selv konkrete oplevelser, og andre har været vidne til ting enten her på Politiken eller andre steder. I løbet af efteråret har vi haft fem konkrete sager, der har ført til advarsler for grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed. Nogle af de fem sager udspringer af de 50 samtaler, og andre gør ikke, men alle sagerne er kommet frem, i forbindelse med at vi aktivt har villet undersøge problemets omfang«.

Hvordan vil Politiken gøre op med kulturen?

»Ved at undersøge og drage konsekvenser af det. Og ved at iværksætte en undersøgelse, som Kvinfo gennemfører med ca. 650 deltagere. Samtidig har vi nedsat to arbejdsgrupper, der skal komme med løsninger. Den ene skal arbejde med grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed, mens den anden skal arbejde med forskelsbehandling på baggrund af køn«.

Hvorfor har Politiken valgt Kvinfo? Deres forkvinde optræder ofte i medierne som fortaler for mange af de ting, som eksempelvis er blevet kritiseret senest i Jes Dorph-sagen.

»For os var det vigtigt at samarbejde med en ekstern, når vi undersøger os selv. Kvinfo har stor erfaring med dette. Jeg anser Kvinfos arbejde for at være godt og grundigt og har tillid til deres undersøgelsesmetode, der bygger på stor faglighed«.

Hvorfor ikke hyre et advokatfirma, som TV 2 har gjort?

»For os har det været vigtigt både at få kortlagt problemet og komme dybere ned i de kulturelle koder«.

Vi er en levende avis, der er glade for at gå til fest, og det skal vi blive ved med at være, vi skal bare også sikre, at vi ikke kommer til at overskride hinandens grænser hverken på arbejdet eller i festligt lag Christian Jensen, chefredaktør, Politiken

Hvad er de konkrete tilfælde, der har ført til advarsler?

»Det er sager, hvor der er tale om grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed. De er foregået i nyere tid, altså inden for en årrække, og har fundet sted i arbejdssammenhæng eller til fester«.

»Mere kan jeg ikke sige«

Hvor alvorlige er sagerne på Politiken sammenlignet med de sager, der har haft ansættelsesmæssige konsekvenser på andre medier?

»Enhver form for grænseoverskridende adfærd er alvorlig. Det er så alvorligt, at det har udløst advarsler«.

Hvorfor har de kun ført til advarsler?

»Fordi vi har skønnet, at det var den rigtige sanktion«.

Hvad har de fem anklagede medarbejdere sagt til anklagerne?

»Vi har givet fem advarsler, mere kan jeg ikke sige«.

Har de tilstået anklagerne?

»Vi har haft belæg for at give de fem advarsler«.

Hvad har I gjort for at sikre, at der var belæg for advarslerne?

»Vi har undersøgt sagerne og er nået frem til den her konklusion«.

Hvordan har I undersøgt det? Har der været vidner eller skriftlig dokumentation?

»Vi har haft belæg for at give de fem advarsler«.

Hvad har I gjort for at sikre den anklagede part retfærdig behandling?

»Vi har talt med alle relevante i forhold til de konkrete sager«.

Ja, men hvad har I gjort for at sikre den anklagede part?

»Vi har undersøgt sagerne og er nået frem til de her sanktioner. Alle har fået tilbudt at få en tillidsrepræsentant med til de samtaler, vi har gennemført«.

Du nævner, at nogle af sagerne er sket til fester. Hvad er problemet med festkulturen på Politiken?

»Vi er en levende avis, der er glade for at gå til fest, og det skal vi blive ved med at være, vi skal bare også sikre, at vi ikke kommer til at overskride hinandens grænser hverken på arbejdet eller i festligt lag«.

Hvorfor reagerede I først nu efter Sofie Lindes tale og ikke i 2017, da første bølge af #MeToo kørte?

»Der står vi alle tilbage med både et uløst problem og et forklaringsproblem. Vi vidste godt, at vi havde et problem, for vi har håndteret en lille håndfuld sager inden Sofie Lindes tale, men vi kendte ikke omfanget eller den dybere forankring af det her problem. Det opdagede vi for sent. Det er en ren tilståelsessag«.

Politiken har dækket sexisme på andre medier. Skal Politiken også dække sexisme på Politiken?

»Ja, du interviewer mig jo nu, og vi skriver om os selv. Det her peger både ud i verden, men i den grad også ind på os selv. Vi har også problemer, og det er selvfølgelig også relevant for vores læsere«

Vil I hyre en freelancer ind til at dække det?

»Vi skal sikre, at det bliver gjort med troværdighed. Mere kan jeg ikke sige«.