Biden fyrer flere journalister, som netop er blevet ansat af Trump

Der gik to timer, fra Joe Biden blev amerikansk præsident, til chefen for USA’s globale medieagentur stod med en opsigelse i hånden.

En af Biden-regeringens første prioriteter var at lave udskiftninger i ledelsen af U.S. Agency for Global Media, der sender nyheder til over 278 millioner mennesker i 100 forskellige lande.

Bare tre måneder inden enden på sin præsidentperiode valgte Donald Trump nemlig at indsætte en ny chef for hele tjenesten, Michael Pack. Pack er blevet beskyldt for gennem en række udskiftninger i medieagenturets ledelse at forsøge at gøre agenturet til en propagandakanal for Donald Trump.

For eksempel har han ansat chefer, som har sat sig for at undersøge, om journalister ved agenturet er for kritiske over for Trump, ligesom der er foregået forsøg på at dreje nyhederne i en Trump-positiv retning. Det viste en statslig undersøgelse i december.

Undersøgelsen forhindrede dog ikke Pack i at udskifte cheferne for medieagenturets USA-afdeling, Voice of America, Europa-afdeling, Radio Free Europe/Radio Liberty, Asien-afdeling, Mellemøsten-afdeling og Cuba-afdeling. Samtlige nyindsatte chefer har dog fulgt Michael Pack ud ad døren hen over weekenden efter bare en måneds ansættelse.

At U.S. Agency for Global Media bliver anklaget for at være en propagandamaskine, er imidlertid ikke en ny ting. Agenturets medier beskrives som »vitale for USA’s nationale interesser« og har til formål at »informere, engagere og sætte folk i kontakt rundt om i verden til støtte for frihed og demokrati«. Radio Free Europe blev i 1949 oprettet som en antisovjetisk propagandakanal og modtog i årtier skjult støtte fra den amerikanske efterretningstjeneste.

Reformer har siden haft til formål at sikre et armslængdeprincip, så en bestyrelse kunne beskytte U.S. Agency for Global Media fra politisk indblanding. Under Trump-regeringen blev bestyrelsen imidlertid betydeligt stækket.

Joe Bidens regering har nu ansat en række nye chefer som erstatning for Michael Packs stab. Det skriver nyhedsbureauet AP.

»Jeg har stor tiltro til, at disse ledere vil sikre de højeste standarder af uafhængig, objektiv og professionel journalistik«, sagde agenturets nye konstituerede chef, Kelu Chao, i forbindelse med udnævnelserne.