Ansatte på B.T. kritiserer ledelsen efter #MeToo-anklager

Det seneste år har en række danske medier været ramt af sager om krænkende adfærd på arbejdspladsen, og nu har #MeToo også nået B.T.

Det skriver fagbladet Journalisten.

Ifølge mediet gik otte studentermedhjælpere i efteråret til ledelsen på B.T. og klagede over en redaktør. De kritiserede, at redaktøren gentagne gange havde udsat dem for grænseoverskridende adfærd såsom upassende kommentarer og deling af billeder, men ifølge studentermedhjælperne selv blev de afvist af ledelsen.

En af studentermedhjælperne, Anne Louise Rühe, bekræfter over for Politiken sine oplevelser. Hun giver udtryk for, at den pågældende redaktørs adfærd var almindeligt kendt på avisen.