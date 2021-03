Meghan fik kritik for at spise en avocadomad. Prins Philip fik omsorg, da han kørte ind i to kvinder og en baby

Det handler om avokadomadder, om ærmeløse kjoler og om ’eksotisk’ dna.

Hertuginde Meghan anklagede i et interview med talkshowværten Oprah Winfrey den britiske tabloidpresse for at føre en hetz mod hende, som ifølge hende havde racistiske undertoner.

Det har tabloidpressen så skrevet om hele ugen. Mediet Daily Star skrev, at hertuginden og hendes mand prins Harry satte en forestilling op for tv-kameraerne. Daily Express kaldte dem egoistiske. Daily Mail fik lavet en undersøgelse, der viste, at kun en tredjedel af briterne bakkede op om interviewet.

Men hvilken mediedækning henviser parret til, adskiller den sig fra dækningen af andre kongelige, og vil kritikken føre til forandringer i britiske medier? Det svarer to Storbritannien-kendere på på baggrund af tre eksempler.

1Dna-sagen: Da prins Harry begyndte at se Meghan Markle, skrev en af Daily Mails klummeskribenter, at hvis forholdet holdt, ville kongehuset få noget »eksotisk dna«. Det gjorde det dog nok ikke, for Markle havde jo allerede en skilsmisse bag sig, konkluderede skribenten. Robert William Rix, der er litterat og lektor i britiske forhold ved Københavns Universitet, vurderer, at pressen gjorde meget for at få Meghan til at se anderledes ud.