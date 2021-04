I forbindelse med omtalen af en række MeToo-anklager mod [Klager] bragte Politiken i oktober en artikel baseret på et Facebook-opslag. I opslaget beskrev en kvinde, hvordan [Klager], mens han var minister, havde befølt hende på låret i forbindelse med en officiel frokost.

Politiken forsøgte at indhente en kommentar fra [Klager] via mail. Politiken var vidende om, at [Klager] sad i møde på det pågældende tidspunkt, men valgte alligevel at bringe artiklen halvanden time senere.

Pressenævnet kritiserer Politiken for ikke reelt at give [Klager] mulighed for at kommentere de alvorlige anklager. Samtidig kritiserer Pressenævnet Politiken for at have bragt en fejlagtig underrubrik, samt for ikke tilstrækkeligt hurtigt og tydeligt at foretage rettelse af den efterfølgende erkendte fejl.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.