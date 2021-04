Falsk nyhed om dansk coronachef har bredt sig i udlandet

I sidste uge fik Lægemiddelstyrelsens enhedschef, Tanja Erichsen, et ildebefindende under sundhedsmyndighedernes pressemøde om AstraZeneca-vaccinen. Selv om Tanja Erichsen med egne ord er i bedring, fortæller udenlandske nyhedsmedier, at hun er død, skriver faktatjekmediet tjekdet.dk.

Ved pressemødet 14. april meddelte Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen, at man i Danmark ikke længere vil bruge AstraZeneca-vaccinen. Under pressemødet faldt Tanja Erichsen pludselig om, mødet blev afbrudt og optaget igen, da hun for en sikkerheds skyld var blevet kørt på hospitalet.

Flere danske medier skrev, at Tanja Erichsen selv havde været i stand til at forlade pressemødet.

Tanja Erichsen. Foto: Jens Dresling

Historien om Tanja Erichsens ildebefindende er blevet fortalt i flere internationale medier. Og nogle af dem har altså også fået mere ud af historien, end der er dækning for.

Ifølge det græske netmedie greeknewsondemand.com døde Tanja Erichsen under pressemødet. Ligesom et andet græsk netmedie ifølge tjekdet.dk skriver, at Tanja Erichsen døde på pressemødet efter at være blevet vaccineret mod corona.

Også facebookbrugere fra flere lande spekulerer i, om hendes ildebefindende skyldtes, at hun var blevet coronavaccineret forud for pressemødet. Men Tanja Erichsen lever altså i bedste velgående, og pressetjenesten hos Lægemiddelstyrelsen oplyser til tjekdet.dk, at hun slet ikke har modtaget vaccine mod covid-19.

»Så spekulationer om en sammenhæng i den retning har ingen gang på Jord«, skriver pressemedarbejder i Lægemiddelstyrelsen Kim Voigt Ørstrøm i en mail til tjekdet.dk.

I et tweet fra 19. april skriver Tanja Erichsen selv, at hun fem dage efter sit ildebefindende har det bedre, selv om hun har slået hovedet.