Ny nyhedsapp buldrer frem. Men er den en revolution eller et problem?

Breaking news uden pause. Aggressive overskrifter og drabelige historier. Lyder det som noget for dig?

Så skal du glæde dig til den digitale nyhedsapp News Break. Appen brager af sted med 24 millioner downloads globalt i 2020, selvom den møder skepsis fra flere kanter.

News Break er en kinesisk nyhedsapp, som bruger kunstig intelligens til at tilbyde sine brugere lokale nyheder på baggrund af, hvad brugerne tidligere har interesseret sig for – præcis som vi ser det på sociale medier som TikTok og YouTube. Er du for eksempel optaget af fodbold og kriminalsager, bliver du stopfodret med fodbold og kriminalsager.

Især amerikanerne har taget konceptet til sig. News Break er fra 2016, men fik sit gennembrud i 2020, hvor appens indsamling af lokale nyheder passede perfekt til brugernes efterspørgsel under coronaepidemien. Fra februar til marts 2020 steg trafikken med 516 procent, så appen sidste år blev den mest downloadede nyhedsapp foran både The New York Times, BBC og Google News, skriver det amerikanske medie Protocol. Og brugernes interesse holder ved. Den gennemsnitlige artikel på News Break bliver læst mere end artiklerne på Google News.

I en tid, hvor sociale medier og streamingplatforme konkurrerer med medierne om folks opmærksomhed, lokker News Break dem tilbage til nyhederne. Det ligner en revolution.