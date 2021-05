Ekspert kalder den »håndgribelig«: Derfor er hendes råbe-video fra Kastrup blevet så stor på Facebook

»Fucking perkere, mand. Fuck nu hjem til jeres eget land«, råber en fremmed mand til en familie ved Kastrup Havn.

Sådan lyder det i en Facebook-video lagt op pinsedag, som siden er delt tusindvis af gange af blandt andre flere politikere.

Det begyndte ellers som en helt normal dag for Kodes Hamdi og hendes familie fra Holbæk. Hun var sammen med sin mand og to små sønner på havnen i Kastrup, da en mand pludselig begyndte at råbe skældsord mod hendes familie, eftersom han tilsyneladende var utilfreds med, at de to børn legede ved havnen.