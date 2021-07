Twitter fjerner 1.000 racistiske opslag mod engelske spillere

En talsperson for Twitter siger mandag, at det sociale medie har fjernet over 1000 opslag med racistiske udfald og kommentarer mod engelske fodboldspillere.

Samtidig har en række Twitter-brugere fået lukket deres konti.

Kommentarerne er fremsat efter englændernes nederlag til Italien i EM-finalen.

Spillerne Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka – de tre engelske spillere, som ikke scorede i straffesparkskonkurrencen – blev efter kampen udsat for en lang række hadefulde og racistiske udfald på Twitter og Instagram.

Englands Bukayo Saka blev trøstet af sine kammerater efter at have brændt et straffespark mod Italien. På sociale medier var racistiske fodboldfans mindre tilgivende. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Det Engelske Fodboldforbund (FA) har tidligere mandag på det kraftigste fordømt alle former for diskrimination. Forbundet har sagt, at det er forfærdet over den racisme, der er rettet mod engelske spillere.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, bakker op om FA’s udmelding.

»Dette hold fortjener at blive hyldet som helte, ikke at blive udsat for racisme på sociale medier. De ansvarlige for denne rystende adfærd skal skamme sig over sig selv«, skriver Boris Johnson på Twitter.

