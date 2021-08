NGO: Sociale medier undlader at handle på antisemitisme

Man skal ikke scrolle meget gennem et Twitter-feed eller en Facebook-side, før man støder på et rødglødende kommentarspor. I et limbo mellem ytringsfrihed og et ønske om at bekæmpe hadefuld tale og misvisende indhold, forsøger og lover de store techvirksomheder at modarbejde den hårde tone.

Men hvor gode er de sociale medier egentlig til at muge ud i det hadefulde indhold?

Spørger man den engelsk-amerikanske nonprofitorganisation, Center for Countering Digital Hate (CCDH), står det skidt til. CCDH har indsamlet og anmeldt mere end 700 opslag, der indeholder antijødisk had, som tilsammen er blevet set mindst 7,3 millioner gange. Selv efter indholdet blev anmeldt via platformenes officielle klagesystem, blev 84 procent af de hadefulde opslag og kommentarer ikke fjernet.