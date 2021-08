Vi gennemskuer det med det samme og ryster på hovedet, Vermund

To politikere har i den forløbne uge brugt deres kroppe i et forsøg på at fremme deres budskaber. Men ingen havde succes med det. Et publicistisk medie brugte det hæmningsløst, et andet undgik det og beskar det. Og tak for det, for politikerne kan åbenbart ikke selv sætte grænser, skriver Pernille Tranberg i denne mediekommentar.