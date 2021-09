’Hvor var jeg den dag?’ var et relevant spørgsmål fem eller ti år efter, men efter tyve år kan det godt blive tyndt

Det er den stensikre mediemodel, når en af nyere tids historiske mærkedage skal markeres: Hvor var du, da det skete?

Den seneste uge har vi hørt utallige mennesker fortælle, hvad der gik gennem deres hoveder, da tvillingetårnene i World Trade Center blev ramt af kaprede fly, styrtede sammen og tog næsten 3.000 mennesker med sig i døden.

Mediekommentar Jacob Mollerup, der skriver mediekommentaren i Politiken, har tidligere bl.a. været chefredaktør på Information og lytter- og seerredaktør i DR.

Modellen er driftssikker, men har sine begrænsninger. Det minder mig om en debat for knap tyve år siden – ikke langt fra Ground Zero. Det gik for sig på et af New Yorks største hoteller, Waldorf Astoria, fra 31. januar 2002 og fem dage frem.

World Economic Forum havde det år flyttet det berømte Davos-møde til New York. Officielt i solidaritet over for den by og det land, de