Tidligere Radio24syv-direktør er rasende: Det var det, vi sagde

»Ganske enkelt en skandale«.

Sådan lyder dommen over Radio Loud fra Producentforeningens direktør, Jørgen Ramskov, efter at Radio- og tv-nævnet i denne uge udtalte en skarp kritik af den statsfinansierede radio.

På Facebook skriver Jørgen Ramskov, som er tidligere direktør for Radio24syv, der tabte udbuddet om en dab-kanal til Radio Loud, at han er vred.

»Vred, fordi det daværende Radio- og tv-nævn åbenlyst ikke havde kompetencer eller lyst til at tjekke, om ansøgningen fra Radio Loud var andet end et fatamorgana. Vred, fordi embedsfolk i Slots- og Kulturstyrelsen ikke evnede at foretage en sagsbehandling baseret på facts, men faldt for smart ’nytænkning’ og tomme løfter om at få fat i ungdommen«, skriver Jørgen Ramskov.

I Radio- og tv-nævnets afgørelse bliver Radio Loud blandt andet kritiseret for ikke at producere nok liveindhold og ikke have nok journalister ude i landet.

Simon Andersen, der i sommer overtog jobbet som chefredaktør og programdirektør på Radio Loud, siger, at nævnet har fundet nogle »fuldstændig rimelige kritikpunkter«, og at Radio Loud nu vil finde ud af, hvordan de kan leve op til kravene.