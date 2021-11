Henrik Qvortrup ændrer det slogan, han for blot få måneder siden syntes var Ekstra Bladets bedste

I stedet bliver avisens slogan fremover ’Når ingen andre tør’. Det oplyser Ekstra Bladet i en pressemeddelelse søndag.

Det skyldes ifølge ansvarshavende chefredaktør Henrik Qvortrup, at avisen vil finde tilbage til de klassiske Ekstra Bladet-dyder. Det skal dog være i en udgave, der passer til 2021.

»Vi vil tale et sprog, vores læsere forstår, og vi vil påtale elitens nonsens og dens årsager«, siger han i pressemeddelelsen.

»Vi punkterer den opblæste elites indbildte fortrinsret, og vi bringer taleretten tilbage til dem, der rent faktisk har krav på den«, lyder det.

Han mener aldrig, der har været et større behov for et magtkritisk medie end nu.

»Vi vil stille spørgsmål til magthavernes motiver og metoder, og vi bliver ved, indtil vi har fået svar og tager så de tæsk, der følger med«, lyder det fra den ansvarshavende chefredaktør.

Kunne ikke komme i tanke om et bedre slogan end det gamle

Henrik Qvortrup overtog posten på avisen tidligere på året efter Pernille Holbøll, der havde været konstitueret i rollen, siden Poul Madsen stoppede i marts.

Allerede her slog Qvortrup fast, at han anser Ekstra Bladet for at være ’indbegrebet af den fjerde statsmagt’.

»Det, jeg gerne vil have mere af, er det der med, at vi tør, hvor andre tier. Jeg kan ikke komme i tanke om et bedre slogan«, sagde han i maj til Ritzau.

Nu er der altså alligevel blevet plads til en mindre omskrivning af det slogan.

Henrik Qvortrup kom fra en stilling som politisk kommentator på avisen. Han har tidligere været politisk redaktør på TV2, chefredaktør på Se & Hør og chefredaktør på B.T.

ritzau