»Jeg synes, det er helt sindssygt. De må styre sig«: EU forbyder russiske medier

EU har forbudt, at to statsejede russiske medier kan udkomme i EU-lande og indfører dermed en censur, som Vesten ofte har kritiseret netop Rusland for at gøre brug af. Ekspert kalder tiltaget »et massivt skråplan«.