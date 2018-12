Tre kvinder blev rørt 157 gange: Ny kjole afslører, hvor mange gange kvinder bliver gramset på i løbet af en bytur Forskere har designet en kjole, der via sensorer kan måle, hvor mange gange – og hvor intenst – en kvinde bliver rørt i løbet af en bytur.

Piber kvinder for meget, når de efter en bytur klager over et klap i numsen eller et lidt for hårdt klem om armen? Er ubehagelige tilnærmelser overhovedet noget, der finder sted i ly af natten, eller er det bare en myte?

Nu bliver det måske muligt at få et mere konkret svar på dette spørgsmål. Forskere har nemlig designet en kjole, der med en lang række sensorer kan måle og vise, nøjagtig hvor ofte og hvor intenst kvinder bliver rørt på en gennemsnitlig aften i byen. Det skriver Quartz.

Kjolen er blevet til som led i en kampagne mellem sodavandsfirmaet Schweppes og reklamefirmaet Oglivy. Og målet? Atvise problemets omfang til mænd, der i forinterview havde udtrykt, at chikane ikke er et stort problem for kvinder på natklubber.

'Smart dress' shows how women are groped over a hundred times in club https://t.co/6vQwLbWwvS pic.twitter.com/Q9fJ39GOId — Daily Mirror (@DailyMirror) 30. november 2018

Rørt 157 gange på 4 timer

Projektet har fået navnet ’The Dress for Respect’, og kjolen registrerer berøringer og tryk.

Når kjolen berøres, sender sensorerne informationerne videre til et visuelt system. Under eksperimentet har forskerne bag projektet kunnet se berøringerne foregå i realtid.

Til en fest i Brasilien blev tre kvinder iført den højteknologiske kjole, og natten igennem kunne forskerne se, hvordan den på et varmekort lyste op i ildevarslende farver, hver gang en af kvinderne blev rørt.

På 4 timer blev de 3 kvinder sammenlagt rørt 157 gange. Hovedsagelig på bagdelen, den nederste del af ryggen og på armene. Og det på trods af at kvinderne var blevet instrueret i at agere afvisende over for hver eneste berøring.

Mændene fra festen blev efterfølgende samlet til en evaluering af eksperimentet. For de fleste mænd kom mængden af berøringer som en ubehagelig overraskelse.

Du kan se eksperimentet og kjolen her: