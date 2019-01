Hovsa: Spice Girls kæmper for ligestilling med t-shirt produceret under »inhumane arbejdsforhold«

T-shirten, som er Spice Girls’ bidrag til velgørenhedskampagnen ’Gender Justice’, er produceret under dårlige forhold. Kvinderne på fabrikken udsættes for chikane og belønnes for deres 16-timers arbejdsdage med 2 kroner i timen.

En hvid t-shirt med budskabet #IWannaBeASpiceGirl er blevet Spice Girls’ foretrukne våben i kampen mod forskelsbehandling mellem mænd og kvinder.

T-shirten er popgruppens bidrag til den britiske velgørenhedsorganisation Comic Reliefs ’Gender Justice’-kampagne – en kampagne, der har til formål at arbejde for, at alle verdens kvinder har de samme rettigheder som mænd.

Men mens alt det umiddelbart lyder godt, er alt ikke lige så lyserødt og retfærdigt under overfladen.

En undersøgelse foretaget af The Guardian viser nemlig, at t-shirten, der bliver solgt for lige knap 170 kroner, bliver produceret af bangladeshiske kvinder, der arbejder til 2 kroner i timen, 16 timer i døgnet – noget, der beskrives som »inhumane arbejdsforhold«.

Vores chef er meget intimiderende og skræmmende. Vi forsøger altid at undgå konfrontationer med ham. De sætter altid produktionsmålet så højt, at vi ikke kan nå dem. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst var i stand til at nå det opsatte mål Kvinde, der arbejder på fabrikken i Bangladesh

En løn langt under det tilladte, er dog ikke det eneste, som kvinderne på fabrikken må stå model til.

Fabriksarbejderne bliver også tvunget til at imødekomme utopiske produktionsmål. Hver dag må de derfor sy omkring tusind stykker tøj. Og når de ikke målet? Ja, så overfuser og chikanerer fabriksejerne dem – eksempelvis ved at kalde dem »døtre af prostituerede«, skriver The Guardian.

Spice Girls T-shirts sold to raise money for Comic Relief’s “gender justice” campaign were made at a factory in Bangladesh where women earn the equivalent of 35p an hour #IWannaBeASpiceGirl pic.twitter.com/MI1zmYK8De — Secret Drug Addict (@ScrtDrugAddict) 20. januar 2019

En af kvinderne, der har været med i produktionen af Spice Girls t-shirt, siger til The Guardian:

»Vores chef er meget intimiderende og skræmmende. Vi forsøger altid at undgå konfrontationer med ham. De sætter altid produktionsmålet så højt, at vi ikke kan nå dem. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst var i stand til at nå det opsatte mål«.

Spice Girls er dybt chokerede

Intet tyder dog på, at Spice Girls kendte til de arbejdsforhold, som deres #IWannaBeASpiceGirl-trøjer bliver produceret under. En talsperson for Spice Girls udtaler da også, at damerne fra popgruppen er »dybt chokerede og forfærdede«. Derfor vil popgruppen nu personligt betale for en undersøgelse af arbejdsforholdene på fabrikken.

Også Comic Relief er »chokerede og bekymrede«. Velgørenhedsorganisationen havde, før produktionen blev sat i gang, tjekket op på netbutikken ’Represent’, der forhandler t-shirten, og dens leverandører. Og alt så tilsyneladende ud til at være i den skønneste orden dengang.

Men forhandleren har efterfølgende skiftet producent – angiveligt uden at hverken Comic Relief eller Spice Girls har haft viden om det.

Represent tager da også det »fulde ansvar« for fejlen, og oplyser til The Guardian, at de med glæde refunderer kundernes penge, hvis de ønsker det.

Firmaet bag fabrikken i Bangladesh, Interstoff Apparels, udtalte efter at være blevet præsenteret for resultaterne fra The Guardians undersøgelse, at de selv ville søsætte en undersøgelse af arbejdsforholdene.

På baggrund af den, konkluderer de, at der ikke er hold i nogle af beskyldningerne. Det er til trods for, at The Guardian har kunnet vise en fuld rapport over bevismateriale, der dokumenterer det modsatte.