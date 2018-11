Topforskere frygter, at deres museum smuldrer: »Det er til at græde over. Alle er nødt til at se på exitplaner«

Fakta

Statens Naturhistoriske Museum

Danmarks nationalmuseum for naturhistorie er ikke bare et museum, men også et forskningsinstitut under Københavns Universitet.

Museet er en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have i København. Museet ikke bare udstiller naturhistorien, men har også mere end 200 forskere tilknyttet museet.

Statens Naturhistoriske Museum er førende på verdensplan, når man måler på, hvor mange videnskabelige publikationer i de største internationale naturvidenskabelige tidsskrifter museets forskere får offentliggjort og citeret af andre forskere.



Museet står foran det største museumsbyggeri i nyere danmarkshistorie, der skal samle de fire museer i Botanisk Have. Et projekt til langt over en milliard kroner, der efter planen skal åbne i 2022.

Efter en årrække med store millionunderskud har Københavns Universitet netop besluttet, at Statens Naturhistoriske Museum ikke længere skal være et selvstændigt institut, men lægges ind under Biologisk Institut på universitetet. Samtidig skiller man selve museet med udstillingerne fra de fleste af museets forskningssektioner.

