Stjerneforskere slår alarm: Danmark kan miste sin position som naturhistorisk fyrtårn Beslutningen om at lægge Statens Naturhistoriske Museum ind under Biologisk Institut på Københavns Universitet risikerer at smadre museets position som verdens førende naturvidenskabelige forskningsmuseum.

Københavns Universitet risikerer at smadre det miljø for topforskning, der gennem de sidste 10-15 år er opbygget på Statens Naturhistoriske Museum. Det kan ifølge fem af museets ledende forskere blive konsekvensen af, at museet nu bliver nedlagt som selvstændigt institut på Københavns Universitet og lagt ind under Biologisk Institut.

Sagen Kort Statens Naturhistoriske Museum Danmarks nationalmuseum for naturhistorie er ikke bare et museum, men også et forskningsinstitut under Københavns Universitet. Museet er en sammenlægning af Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have i København. Museet ikke bare udstiller naturhistorien, men har også mere end 200 forskere tilknyttet museet. Statens Naturhistoriske Museum er førende på verdensplan, når man måler på, hvor mange videnskabelige publikationer i de største internationale naturvidenskabelige tidsskrifter museets forskere får offentliggjort og citeret af andre forskere. Museet står foran det største museumsbyggeri i nyere danmarkshistorie, der skal samle de fire museer i Botanisk Have. Et projekt til langt over en milliard kroner, der efter planen skal åbne i 2022. Efter en årrække med store millionunderskud har Københavns Universitet netop besluttet, at Statens Naturhistoriske Museum ikke længere skal være et selvstændigt institut, men lægges ind under Biologisk Institut på universitetet. Samtidig skiller man selve museet med udstillingerne fra de fleste af museets forskningssektioner.

De fem er nogle af Danmarks absolutte topforskere. Professorerne Eske Willerslev, Minik Rosing, Martin Bizzarro, Carsten Rahbek og Tom Gilbert står i spidsen for hver sin forskningssektion på Statens Naturhistoriske Museum og er alle blandt den ene promille mest citerede naturvidenskabelige forskere i verden.

»Jeg synes, at det er utrolig trist og et stort tab for dansk forskning«, siger Eske Willerslev, som står bag nogle af de senere års mest opsigtsvækkende fund, såsom det amerikanske urmenneske:

Det er til at græde over Minik Rosing, professor

»Jeg har meget svært ved at se, at den tværfaglige, internationale topforskning kan fortsætte i den nye konstellation«.

Den danske førerhund

Efter en årrække med store millionunderskud på Statens Naturhistoriske Museum har Københavns Universitet besluttet at lægge det ind under Biologisk Institut og udskille de fem professorers forskningssektioner fra museet.

Ifølge professorerne vil det gå imod selve den vision om at være et banebrydende internationalt forskningsmuseum, der har været pejlemærke, siden man i 2004 sammenlagde Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Botanisk Museum og Botanisk Have til et samlet nationalmuseum for naturhistorien. Det er samme vision, som ligger bag byggeriet af det nye stormuseum til mere end 1 milliard kroner i Botanisk Have, som efter planen åbner i 2022. Tilgangen har fået Statens Naturhistoriske Museum til forskningsmæssigt at være hestehoveder foran langt større museer som Smithsonian i Washington og Natural History Museum i London.

»Det er til at græde over«, siger professor Minik Rosing. Han har været en af de helt centrale drivkræfter bag visionen om det nye museum og forskning på tværs af fagdisciplinerne, hvor man har formået at tiltrække topforskere fra hele verden.

»De har kunnet finde sammen i samme organisation, der besvarer nogle af verdens helt store spørgsmål«, siger Eske Willerslev.

Men hvorfor er sammenlægningen et problem, hvis forskerne i praksis kan samarbejde på museet som før, selv om deres nye ledelse sidder på Biologi?

»Jeg er ikke biolog. Min forskning handler om solsystemets dannelse, så jeg er faktisk geolog. Jeg kan ikke undervise i biologi, jeg kan ikke forske i biologi. Der er ingen fremtid for mig eller min forskningsgruppe på Biologisk Institut. Vi vil være hjemløse«, siger Martin Bizzarro, der leder sektionen for Jord- og Planetforskning.

Ingen af de fem forskningsledere ønsker at svare på, om de nu er på vej helt væk fra Københavns Universitet for at finde nye græsgange til deres forskning.

Fond: Det er en kronjuvel

Det er dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, John Renner Hansen, der står bag beslutningen om at lægge museet ind under Biologisk Institut. Han er uenig med forskerne i, at det vil gå ud over deres forskning:

»Hvis jeg var bekymret for det, ville jeg ikke have foreslået denne her løsning. Jeg synes, at de får rigtig gode betingelser«.

Danmarks Grundforskningsfond har skudt over 300 millioner kroner i de tre grundforskningscentre på Statens Naturhistoriske Museum. Deres forskning er noget af det ypperste, Danmark kan præstere, siger fondens formand, professor Liselotte Højgaard.

»Det er ikke bare verdensklasse, der bliver leveret på de pågældende centre. Det er verdensklasse . Og når man har sådanne kronjuveler, det vil jeg godt sige til alle i miljøet, så skal man altså passe rigtig godt på dem«.