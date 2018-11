Et af historiens største museumsbyggerier er på vej: Nu skal naturhistorisk museum spare 15 millioner kroner Statens Naturhistoriske Museum, der står foran et af danmarkshistoriens største museumsbyggerier, skal nedlægge omkring 30 stillinger.

Selv om Statens Naturhistoriske Museum næste år bliver lagt ind under Biologisk Institut på Københavns Universitet og får tilført flere penge, er det langtfra nok til at dække museets millionunderskud.

Der mangler 120 millioner kroner frem til 2022, hvor det nye Statens Naturhistoriske Museum i internationalt format skal slå dørene op for publikum. Et omfattende byggeri under jorden i Botanisk Have og med istandsættelser af gamle bygninger, der med etableringen af en helt ny og moderne permanent udstilling løber op over 1,1 milliard kroner.

Onsdag informerede museet ledelse medarbejderne på mail om, at det er nødvendigt at spare 15 millioner kroner om året i de kommende år. Penge, som skal findes ved at skære i medarbejderstaben. Hvor mange der skal fyres, og hvor mange stillinger der kan findes ved frivillige fratrædelser og pensioneringer, går museet nu i gang med at undersøge. Men en besparelse på 15 millioner kroner svarer til omkring 30 årsværk.

»Vi har ingen idé om, hvor de vil reducere. Men der er ikke så mange at tage af, for mange medarbejdere er beskyttet af, at de er tilknyttet et forskningsprojektet betalt af fonde«, siger tillidsrepræsentant for laboranterne på museet Tina Blumensaadt Brand.

Frustration

Københavns Universitet har besluttet, at Statens Naturhistoriske Museum fra årsskiftet bliver lagt ind under Biologisk Institut for at få styr på økonomien.

Museet har haft millionunderskud siden 2014. Og nu mister museet sin selvstændighed og bliver en afdeling under Biologisk Institut uden ansvar for de store forskningssektioner, der i dag er tilknyttet museet.



Og den sammenlægning er der meget stor frustration over hos medarbejderne, siger Tina Blumensaadt Brand.

»Det er svært at se, at museet får et bedre udgangspunkt ved at bliver lagt ind under Biologisk Institut. Forskerne på museet ville gerne have, at man bibeholdt museet, men splittede økonomien op i en forskningsdel og en museumsdel«, siger hun.

Dekan på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet John Renner Hansen sagde mandag til Politiken, at han heller ikke var begejstret for fusionen med Biologisk Institut. Men det var »den bedste løsning i den nuværende situation«.

En række fonde har støttet byggeriet af et nyt museum med i alt 550 millioner kroner. Og for nylig har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal doneret 166 millioner kroner til den permanente udstilling på det nye museum.

Ud over besparelser og fyringer er fusionen også en degradering af museumsdirektør Peter C. Kjærgaard. Han har ikke længere status af institutleder, men er underlagt institutlederen på Biologisk Institut. Han mister samtidig ansvaret for hovedparten af museets forskning, men fortsætter med titel af direktør for selve museet. Til gengæld bliver han ansvarlig for at køre det nye museum i mål.

Peter C. Kjærgaard ønsker ikke at kommentere udviklingen på museet.