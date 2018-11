Statens Naturhistoriske Museum mister sin forskning Efter en årrække med millionunderskud bliver Statens Naturhistoriske Museum lagt ind under Biologisk Institut. Museet står foran et af de største museumsbyggerier i danmarkshistorien.

Problemerne på Statens Naturhistoriske Museum er så store, at Københavns Universitet har besluttet at nedlægge museet som selvstændig forskningsenhed og lægge det ind som en afdeling under Biologisk Institut.

Museet har i en årrække kørt med millionunderskud, og i foråret kom det frem, at museet ville mangle næsten 120 millioner kroner over de kommende fem år, hvis det fortsatte som hidtil.

»Det er den bedste mulighed for at løse de problemer, der har været på museet«, siger dekan John Renner Hansen, der er øverste chef på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på universitetet, som museet hører under.



Hvad er fordelen ved den?



»At vi får lavet en organisatorisk struktur, hvor vi får taget hånd om forskerne, og vi får en meget bedre organisatorisk struktur omkring museet, som skal lede op til det nye store museum«.

Kunne museet ikke selv finde ud af det?



»Der er jo et meget, meget stort underskud. Og der har været ganske stor utilfredshed med den ledelsesmæssige struktur, der har været«, siger John Renner Hansen.

Det betyder dog ikke, at universitetet skiller sig af med museumsdirektør Peter C. Kjærgaard. Han skal fortsat stå i spidsen for selve museet, men vil i fremtiden ikke længere have ansvaret for størstedelen af forskerne.

»Han kan koncentrere sig om at få bygget museet op og få det til at fungere, i forbindelse med at vi får det her store, fine nye museum«, siger John Renner Hansen.

Statens Naturhistoriske Museum står foran det største museumsprojekt i nyere tid. Et projekt til mere end 1 milliard kroner, der skal omdanne museet til et moderne naturhistorisk museum af internationalt format.

Totalt forlis

På museet er der stor frustration over beslutningen om nedlægge det som selvstændig enhed og lægge det ind under Biologisk Institut.

»Det er noget nær totalt forlis. Jeg forstår ikke rationalet«, siger en medarbejder.

Dekan John Renner Hansen siger, at han godt er klar over, at der er stor utilfredshed på museet. Og han forstår den godt.



»Jeg er heller ikke begejstret. Det havde været bedre, hvis det hele havde fungeret, og der ikke havde været store underskud, og der ikke havde været et problem generelt. Men dette er den bedste løsning i den nuværende situation«.

Du siger, at dette er den bedste løsning. Var der ingen gode løsninger?

»Nej, det var der faktisk ikke. Ikke en, der var god for alle parter på museet. Men det her er en løsning, der kan komme til at fungere, i modsætning til de mange andre løsninger, vi har haft oppe at vende«, siger John Renner Hansen, som ikke vil sige noget om de andre løsningsmodeller, der har været i spil.

»Nu er der taget en beslutning, og nu skal vi se fremad«, siger John Renner Hansen.



Blandt medarbejderne er der stor bekymring for, om det forskningsbaserede museum, der var baggrunden for at bygge et helt nyt museum, nu vakler, fordi det ikke længere står på egne ben.

Den bekymring forstår John Renner Hansen ikke.



»Forskerne kommer til at lave det samme som hidtil og til at sidde samme sted. Det er en organisatorisk ændring, det her. Udgangspunktet er, at de fortsætter som hidtil og har samme mulighed for at lave forskning på museet«, siger han.

Men han medgiver samtidig, at der kan være områder, hvor det måske er mere hensigtsmæssigt at flytte hele forskningen et helt andet sted hen. For eksempel geologerne på de to geologiske forskningssektioner under museet. Det er måske mere oplagt, at de bliver tilknyttet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) frem for Biologisk Institut.