Nyt Naturhistorisk Museum i København får stor pengegave Den permanente udstilling i det kommende museum ved Botanisk Have får titlen 'Vores Planet'.

Med løfte om en donation på 166 millioner kroner har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal sørget for det meste af den permanente udstilling i det kommende naturhistoriske museum ved Botanisk Have i København, som efter planen skal åbne i 2022.

Titlen på udstillingen bliver ’Vores Planet’ og fokuserer på klodens 4,5 milliarder år lange historie og menneskets forhold til den planet, som blev vores – med blik for det skiftende klima, skriver museet i en pressemeddelelse.

»Vi har i de seneste par år oplevet store udsving i vejret. Fra en våd og kold sommer sidste år til denne sommers ekstreme varme og tørke, og mange har for alvor fået øjnene op for, at menneskeskabte klimaforandringer er en realitet. Men hvordan forholder vi os til det?«, siger museumsdirektør Peter C. Kjærgaard.

Computerskabt illustration: : Statens Naturhistoriske Museum

»Udstillingerne skal ikke alene inspirere, engagere og vække nysgerrighed, men også hjælpe besøgende til at tage aktivt stilling til store og vigtige spørgsmål om naturen og ikke mindst vores egen rolle«, siger Kjærgaard videre.

Den permanente udstilling tænkes opbygget omkring syv temaer. Dels Jordens plads i vores kosmiske nabolag. Dels de geologiske og klimatiske kræfter, som har formet kloden. Livets mangfoldighed og udvikling.

Menneskets historie. Oceanerne, Arktis og den nordiske natur. Donationen har ingen betydning for de besparelser, museet ventes at skulle foretage for at få styr på økonomien efter flere år med underskud.