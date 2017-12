Protester fra fans og politiske organisationer får Lorde til at aflyse koncert i Israel »Jeg håber, at vi en dag alle kan danse sammen«, lyder det fra den newzealandske popsanger Lorde, efter at hun har aflyst sin koncert i Tel Aviv.

Kort efter den newzealandske sanger Lorde havde offentliggjort en koncert i den israelske storby Tel Aviv, begyndte kritiske røster at protestere.

Både fans og organisationer mente, at hun burde aflyse koncerten på grund af den israelske regerings undertrykkelse af Palæstina.

Bl.a. skrev to kvinder fra New Zealand et åbent brev, hvor de opfordrede Lorde til at aflyse koncerten, da et »økonomisk, intellektuelt og kunstnerisk boykot er en effektiv måde at gå imod disse forbrydelser«.

Lorde har haft en uges tænketid, og har nu besluttet at aflyse koncerten i Tel Aviv 2. juni 2018.

»Jeg ser mig selv som en velinformeret ung borger, og jeg har læst meget og søgt forskellige meninger, før jeg tog min beslutning om at holde koncert i Tel Aviv. Men jeg er ikke stolt over at indrømme, at jeg denne gang ikke tog den rigtige beslutning«, skriver hun i en pressemeddelelse.

Hun følger således i fodsporet på kunstnere som Elvis Costello, Lana del Rey og Gorillaz, der også har aflyst koncerter i Israel efter protester.

Ren heltinde

Den palæstinensiske bevægelse Boycot, Divestment and Sanctions (BDS) er en af de store kræfter bag et kulturelt boykot af Israel.

Medstifter af bevægelsen Omar Barghouti siger til The Guardian, at BDS »forventer og appellerer til samvittighedsfulde kunstnere om at afholde sig fra at spille i Israel«.

Han tilføjer, at et kulturelt boykot »virkede effektivt« mod det tidligere apartheid i Sydafrika.

Israels kulturminister Miri Regev er dog ked af Lordes beslutning. Hun siger i en pressemeddelelse, at hun »håber, at du kan være en 'pure heroine' (titlen på Lordes første album, red.)«. Hun fortsætter, at hun håber Lorde kan være »en heltinde af ren kultur, fri for udenlandske - og latterlige - politiske overvejelser«.

Derudover har Israels ambassadør i New Zealand inviteret Lorde til et møde, hvor de to kan »diskutere Israel«:

I the Ambassador of @IsraelinNZ invite @lorde to meet in person to discuss #israel and its role as the only #democracy in the Middle East. By succumbing to the hateful agenda of the few who support #BDS you encourage animosity in the region. Music should unite not divide. — Israel in NewZealand (@IsraelinNZ) 26. december 2017

Spiller på trods af protester

I 2015 skrev 700 kunstnere under på et åbent brev om et kulturelt boykot af Israel, indtil landets »koloniale undertrykkelse af palæstinenserne« er slut.

Flere musikere har dog spillet i Israel på trods af protester som disse.

I november blev den australske rockmusiker Nick Cave opfordret til at aflyse sine to koncerter i Tel Aviv, men han nægtede at bukke under for presset fra musikere og skuespillere. Dengang sagde sangeren, at han besluttede at fuldføre begge koncerter, fordi det »pludselig blev vigtigt at gøre op mod de mennesker, der forsøger at lukke musikere ned, mobbe musikere og censurere musikere«.

Radiohead spillede også i Tel Aviv i sommer.

I et åbent brev havde 47 prominente navne, der bl.a. talte musikeren Roger Waters, filminstruktøren Ken Loach og Cape Towns tidligere ærkebiskop Desmond Tutu, opfordret Radiohead til at aflyse showet i Israel som en del af en kulturel boykot.

Men de nægtede at følge den opfordring.

»Dialog er vejen frem«

Den danske sangerinde Mø spillede for to år siden en koncert i Israel, hvilket blev kritiseret af mange af de samme grupper, der nu kritiserer Lorde. Mø skrev dengang på sin Facebook-side, at det »betyder ikke, at jeg lukker øjnene for virkeligheden. Jeg spiller i Tel Aviv den 8. maj, fordi jeg mener, dialog er vejen frem«.

Mø valgte at donere al overskuddet fra sin koncert til en israelsk-palæstinensisk organisation, der bygger bro igennem musik.

Lorde skriver i sin pressemeddelelse, at hun havde drømt om at besøge »denne smukke del af verden i mange år«, og at hun beklager at trække sin aftale tilbage.

»Jeg håber, at vi en dag alle kan danse sammen«, slutter hun af.