Per Nørgaards uudgivne klaverværker er sjovest, når de stritter ud af sammenhæng Et forunderligt album er udkommet med en række tidlige, primært uudgivne klaverværker af Per Nørgaard.

Jeg havde fornemmelsen af, at der i musikken lå et potentiale, som var uudforsket og helt igennem fantastisk«, fortalte Per Nørgård i en portrætbog fra årtusindskiftet, da han skulle karakterisere sig selv og tiden i årene efter Anden Verdenskrig, hvor han begyndte at komponere musik.

Han havde en boblende optimisme, som var helt anderledes end den kunstneriske negativitet, der fulgte krigserfaringerne.

Nu kan enhver høre, hvad Nørgård tænkte tilbage på, med et nyt, forunderligt album med en række tidlige, primært uudgivne klaverværker. Seks klaverstykker komponeret i teenageårene og fire-fem år frem, hvoraf hovedparten ikke tidligere har været indspillet.

Per Nørgård var 17 år, da han opsøgte den daværende førende skikkelse i dansk musikliv, Vagn Holmboe, med en stak noder under armen for at blive hans privatelev. Tidligere havde han sunget i Københavns Drengekor og lavet syret musik til hjemmelavede animationsshows med sin bror. Hos Holmboe var det i stedet seriøs klassisk musik, det gjaldt, men det lykkedes åbenbart den håbefulde komponist at holde fast i det legende og det ukendte, selv om de mange fantasifulde indfald skulle moses ind i stive gamle musikformer.