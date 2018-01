Popstjerner vil i seng med ’Fifty Shades’ Stjerner synger på soundtracket til den tredje og sidste omgang 'Fifty Shades'.

Sia, Ellie Goulding (fotoet), Hailee Steinfeld og Miike Snow er alle at finde på soundtracket til ’Fifty Shades – Fri’, den tredje og sidste filmatisering af E.L. James’ erotiske tungsællert-trilogi. For soundtrackene til de bløde SM-film er blevet stedet at være for musikere, som ønsker at nå bredt ud, skriver avisen The Guardian.

Allerede soundtracket til den første film, ’Fifty Shades of Grey’, viste vejen. Albummet solgte 2,2 millioner eksemplarer og var med til at løfte karrieren for artister som The Weeknd og Ellie Goulding.

»Jeg tror, holdet, som sammensatte soundtracket til den første ’Fifty Shades of Grey’-film, trådte varsomt. De samlede en gruppe artister, som både befandt sig på kanten af mainstream og allerede var solidt plantet der«, siger Steven J. Horowitz, som er seniorredaktør på magasinet Billboard til The Guardian.

Da der skulle vælges musik til den anden film i trilogien, ’Darker’, var der rift om pladserne. »’Fifty Shades Darker’ blev det soundtrack, som artister skulle være med på, hvis de ønskede at udvide deres publikum«, siger Horowitz til The Guardian.