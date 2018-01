Narkotisk synthpop, nostalgi og dagdrømmeri: Vegas Udvalgte gav små smagsprøver, og 'Jada' viste, hvilken vej, vi skal i 2018 Spillestedet Vega gav lørdag aften plads til årets musikdebutanter, som bød på på saxofonpop, 90’er-kærlighed og den truede musikart rock, og så viste de, at årets største musiktendens er at hvile i sig selv.

Det københavnske spillested Vega har nogle af verdens mest markante rytmiske musiknavne på plakaten, men for 9. år i træk sparker Vega musikåret i gang med en koncertaften, hvor de udelukkende præsenterer nye dansk musiktalenter.

I år var det de seks navne Drew, Jada, Molina, Vera, Fugleflugten og Tan, der spillede små smagsprøvekoncerter i et udsolgt Store Vega.

De udvalgte spillede alt fra fløjlsblød elektronisk pop, narkotisk synthpop og stakåndet rock til 90’er-kærlighedssangs-nostalgi.

En af de tendenser, der var markant ved årets udgave af Vegas Udvalgte, var nostalgi. Der var referencer til alt fra storladen dramatisk 80’er-pop og diamantbesat r’n’b fra år 2000. De foregående år har gymnasiefunk med undertoner af Eran DD huseret som en besynderlig, men overraskende forfriskende tendens, og der er stadigvæk en begejstring hos de nye musikere for at dyrke det kitschede og ophøjede Miami Vice-æstetik og Polyester-pop fra årtusindskiftet.

Den første, der trådte ind på scenen, var sangerinden Molina. Rebbeca Molina, sangerinden bag Molina, står bag den glimrende ep ’Corpus’ og laver musik, der veksler imellem underspillet synthpop a la filmen ’Drive’, klassisk indierock og 80’er-artrock, der leder tankerne hen på Echo and the Bunnymen og ’Talk Talk’.

Selv om hendes medbragte band spillede godt, så trådte hun ikke helt så skarpt i karakter, som musikken inviterede til, og det var svært at leve sig ind i de lidt for konkrete og naivistiske tekster, der begrænsede den dagdrømmeristemning, musikken lagde op til.

Det fine ved Vegas Udvalgte er, at musikerne får mulighed for at teste, om deres musik har kemi med et publikum. Det kan gribes an på mange måder, og hvert år er der bands, der benytter sig af visuals, gæstesangere og overraskelser for at gøre koncerten særlig for publikum.

Producer William Asingh står bag projektet Vera, der lyder som tropisk pop som Sade, blandet med underspillet pop.

Asingh valgte at lade være med at synge under sin optræden og agerede i stedet dj og dirigent, hvilket var opfindsomt, men også en anelse undervældende. Han gav plads på scenen, til at saxofonisten og den akustiske guitarspiller kunne stråle. Hvem siger, at det er sangeren, der absolut skal køre showet? Det tænkte jeg grundigt over, men hvis sangeren ikke skal være i fokus, så må musikken løfte den opgave det er at overraske og medrive publikum, og musikken var en kende ensartet.