Dommer afviser plagiatsøgsmål mod Taylor Swift, fordi sangteksten er for »banal« En copyright-sag mellem Taylor Swift og sangskriverne Sean Hall og Nathan Butler bliver nu afvist af domstol, der kalder teksten for banal til ophavsretlig beskyttelse.

En sag, der startede som anklage om teksttyveri, er endt som en lettere penibel affære for de to sangskriver Sean Hall og Nathan Butler.

Først sagsøgte de Taylor Swift for at have stjålet tekststykker fra sangen Playas Gon' Play, som Hall og Butler i 2000 skrev for den nu opløste kvindegruppe 3LW.

Det drejer sig om linjer fra omkvædet af Taylor Swifts 2014-hit 'Shake It Of':

»'cause the players gonne play, play, play / And the haters gonne hate, hate, hate, hate«.

Ifølge anklagerne læner de linjer sig så meget op af deres tekst, at Taylor Swift bør straffes for teksttyveri.

I Hall og Butlers sang lyder stroferne:

»Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate«.

»Det er banalt«

Men nu har den amerikanske dommer Michael Fitzgerald ikke blot afvist anklagen. Han mener også, at de korte sætninger mangler kreativitet og kalder det uorginalt.

»I 2001 var den amerikanske populærkultur stærkt gennemsyret af begreberne 'players', 'haters' og 'player-haters'. Konceptet omkring aktører, der handler i overensstemmelse med deres karakter, er slet ikke kreativt - det er banalt«, sagde Fitzgerald ifølge The Guardian.

Derfor opfylder teksten ikke minimumskravene for, hvad der kan opnå ophavsretlig beskyttelse.

Anklagerne har nu frem til 26. februar til at beslutte, om de ønsker at anke sagen. Det vides endnu ikke, hvad de har tænkt sig at gøre.

Men ifølge BBC overvejer Hall og Butlers advokat Gerard Fox at klage over domsprocessen. Han mener, at dommer Fitzgerald burde have udpeget en ekspert til at vurdere originaliteten af teksterne, i stedet for selv at analysere dem.

»Han (red. Fitzgerald) kan ikke gøre sig selv til ekspert i musikindustiren. Undskyld mig, men det er faktisk pinligt«, sagde Gerard Fox ifølge BBC.