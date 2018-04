Irreversible Entanglements gav en kunstnerisk relevant - men udtryksmæssigt trættende - koncert på Alice Gruppen Irreversible Entanglements giver den amerikanske jazz-avantgarde et politisk orkester – med en stærk social bevidsthed som akkompagnement.

Det er som en ubehagelig tur i storbyens rumlende vridemaskine at opleve det amerikanske Irreversible Entanglements, der tirsdag kunne høres på spillestedet Alice.

Gruppens navn er lige så knudret som de problemfyldte sammenfiltringer af samfund og menneskeliv, gruppen har sat sig for at konfrontere publikum med. En socialt og politisk bevidst freejazz’n’poetry, der træder dig i ansigtet som en støvleklædt fod.

Irreversible Entanglements. Alice. Tirsdag.

Selve den instrumentale del er ikke væsensforskellig fra, hvad man ellers hører fra frit improviserende bands med fokus på fremdrift og et ekspressivt udtryk. Men den velspillende gruppe vil mere end blot fyre den af på scenen. De vil være en stemme med noget på hjerte i samtiden. Og derfor består besætningen ikke blot af altsaxofonisten Keir Neuringer, trompetisten Aquiles Navarro samt trommeslager Tcheser Holmes og bassist Luke Stewart.

Med om bord er også slam poetry-digteren Camae Ayewa, der også går under det kunstneriske alias Moor Mother. Hun giver gruppen en ekstra dimension, når hun folder sig ud med sine fragmentariske digte som katatonisk hjemløs med en syret talestrøm, henvendt lige så meget til sig selv som til omverdenen. Med desperation og afsky i stemmen folder hun sig ud om politikere, der lyver og kan købes, eller hun gestalter et individ, der har fået nok af alting, »enough ... enough!«.

Camae Ayewa arbejder med fremmedgørende udtryk. Stemmen er boret ned i et rendestenshul med badeværelsesekko og somme tider forvrænget yderligere. Hun lyder som en fange, der råber fra en fjern celle i undergrunden. Hvilket ganske givet også er meningen, når hun fra scenen – eller i sine prunkløse musikvideoer på nettet – indtager rollen som den underprivilegerede sorte amerikaners frustrerede talerør.

Nok at tage fat på

Gruppen er med sin musik og poesi med til at genoplive den revolutionære ånd i jazzen og give den frie instrumentalmusik en politisk kant, der knytter an til genrens pionertid i 1960’erne, hvor den eksperimenterende jazz også i høj grad var drevet af social og racemæssig bevidsthed bl.a. hos musikere som Charlie Mingus, Archie Shepp og Sun Ra.

Fra scenen dedikerede Camae Ayewa et nummer til spoken word-ikonet Gil Scott-Heron, der bragte jazz og rap sammen, inden hiphop blev født, og Irreversible Entanglements står åbent i gæld til den socialt bevidste digter Amiri Baraka og New York Art Quartet, der havde danske John Tchicai som medlem. Baraka fremførte sit kontroversielle digt ’Black Dada Nihilismus’ med fynd og klem på gruppens debutplade i 1964. Det er her, han opfordrer sine medbrødre og søstre til at voldtage og myrde hvide mennesker som en metaforisk spejlvending af den farvede befolknings lidelser. Og som bekendt er det ikke slut i et nutidigt USA, der har store udfordringer med ulighed, fattigdom, amokløbne voldsrater med skydevåben, politibrutalitet og underklasser af befolkningsgrupper, der føler sig hægtet af. Så der er nok at tage fat på for Irreversible Entanglements, hvis samfundskritik kan ses som en del af de senere års opstande blandt farvede befolkningsgrupper og også lige nu flugter med den ungdomsbevægelse, der har fået nok af masseskyderier og en uansvarlig våbenpolitik.

Ingen yderligere forklaringer, bare den udfordrende og abstrakte musik, der rumler og skramler fremad med indadvendte Camae Ayewa som omflakkende sjæleguide, der famler siggennem imaginære gader og tankestrømme, akkompagneret af kobjælder, blæsere og en mørk eksplosiv puls. Rundturen tog en klokketime, og det var helt på sin plads ikke at strække den kunstnerisk relevante, men også udtryksmæssigt trættende musik længere end nødvendigt.