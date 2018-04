To rockguitarister er gået solo: Den ene ser ud til at være på en udviklingsrejse, mens den anden lyder som om, han bare har optur over at stå i front Med vidt forskellige ambitioner og armbevægelser drømmer to veletablerede rockguitarister om nye ståsteder.

Elguitaren, hvad skal den i dag? Ja, hvilken plads i verden har dens stolte tjener, rockguitaristen, egentlig? Undersøger han noget nyt?

Det er meget at bede om, men nogen må vel gøre noget. Nogen må tage sin guitar og gå sin vej. Sin egen vej. Det er der også flere, der lige nu forsøger. Bo Madsen, der for Mew var en af de mest originalt tænkende og følende guitarister i dansk rock. Og Niklas Schneidermann, der stadig spiller en solid spade i Magtens Korridorer. Ingen af dem er oplagte sangere, men synge ville de begge, da de sidste år solodebuterede og nu følger op. Og så stopper lighederne også. Turbolens er et band eller et projekt, der foruden Bo Madsen kun består af børn. Simpelt hen børn i alderen 10-14, der hopper og danser, som var de til MGP. Det er virkelig et særligt syn. Bo Madsen ser man i front, totalt inde i musikken. En drøm om at forbinde rocken med tabt uskyld og autenticitet? I så fald køber jeg den.

Turbolens: ‘II – EP’. Ham Hedder Løve

Stor i slaget er Bo Madsen stadig, men uden det Mew-agtigt perfektionistiske. Storheden er sårbar og flygtig. Og så går det nok, at ep’en stikker i lovlig mange retninger. At den først placerer sig sammen med Minds of 99 og en Cure-dyster guitarfigur. Inden den så uden varsel slår over i happy guitarballade med Håkan Hellström-agtig stadionstorhed. Og på bare 16 minutter når Bo Madsen at lege med tidstypisk autotune og store synthflader. Humøret blæser med vinden.

Mens Bo Madsen ser ud til at være ude på en ukontrolleret udviklingsrejse, lyder Niklas Schneidermann som en guitarist, der bare har optur over at stå i front og fyre den af. Det slap han ikke ubetinget godt fra på det engelsksprogede, britpoppede soloudspil. Ubetinget slipper han heller ikke godt fra det her på debuten på dansk. Men bedre.

Niklas Schneidermann: ‘Udansk/Nudansk I/II’. A:larm music

I tekstskrivningen har Schneidermann allieret sig med Steffen Brandt. Og teksterne fejler såmænd heller ingenting, selv om jeg nok synes, at Steffen Brandts tekster hænger bedst sammen med Steffen Brandt. Resultatet er en rockplade med god energi – og et godt nummer, der hedder ’Mens tiden går i København’ – men som også mangler friske impulser og personlig signatur.

Madsen finder nok nye veje. Hvad Schneidermann skal gøre, ved jeg ikke helt

De store ambitioner står Bo Madsen for. Men jeg tænker også, at der er en eller anden hårfin grænse mellem ambition og rådvildhed hos Turbolens. En rådvildhed, der peger på en musiker, som ikke helt ved, hvor han skal hen – ikke at forveksle med den skrøbelige og fejlbarlige energi, der også er der, og som til gengæld peger i den helt rigtige retning. Som på den herlige ’Farver’, der har den på en gang lidt tilbageholdte og helt febrile nerve, der også gjorde sidste års ’Tro, håb og kærlighed’ bemærkelsesværdig.

Jeg synes, at Turbolens skal forfølge guitarsporet og måske børnekoret, selv om jeg ikke ved, hvor langt man kan tage sådan et koncept. Børnene har vel også en skole, de skal passe? Men Madsen finder nok nye veje. Hvad Schneidermann skal gøre, ved jeg ikke helt. Hatten af for at forfølge solodrømmen.

Men der må være noget mere at bruge guitaren til.