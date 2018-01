Dobbeltanmeldelse: Tidligere medlemmer af Sort Sol laver stadig musik. Et af dem gør det nærmest i døgndrift

Mere vildt går det ikke uventet for sig på ’It’s Wonderful to Be Alive – Please Kill Me Now’. Titlen lyder som et frontalsammenstød mellem Frank Sinatra og en splatterfilm, og helt ved siden af er det ikke. Sammen med Peter Kyed har Peter Peter lavet en del filmmusik, og det bærer duoens ambitiøse projekt præg af.

Med eget studie til rådighed er der rig lejlighed til at komme ud i krogene, og det har de tre gange Peter benyttet sig af. Det kæmpelange åbningsnummer, ’Lonely Places’, når blandt meget andet at lyde som temasangen til en ukendt James Bond-film med Janine Neble i rollen som Shirley Bassey rodet sammen med popsang, støjrock og masser af højtsvungen romantik. Godt ud i hjørnerne kommer Peter og Peter med bl.a. Christian Skeel også på det lange elektronisk afsøgende ’Apple’.

Punkånd, tysk romantik og filmmusik. Der er højt til loftet i studiet på et album, hvor den røde tråd er så romantisk som tænkes kan

At et studie er en legeplads afspejles på mange måder. Under ’normale omstændigheder’ ville en råt for usødet-fortolkning og egentlig ret geradeausversion af Joy Divisions ’She’s Lost Control’ næppe have fundet plads, men det gør den altså her.

Punkånd, tysk romantik og filmmusik. Der er højt til loftet i studiet på et album, hvor den røde tråd er så romantisk, som tænkes kan. Sangerinder med stor stemmepragt og ’farlig’ alvor placeres på piedestaler i form af mørk-romantiske popsange med titler som ’Dark Angels’, ’Lonely Places’, ’Son of The Dark Age’, ’The Last Day’ og ’Where Have All The Creepy Men Gone’.

Er man til rockmusik med højt til loftet, er Peter Peter og Peter Kyeds dobbeltalbum en smuk skummel lystvandring i en dryppende have på en bund af rødgyldent smattet råd. Men med overraskende stærk melodisk appel lidt ujævnt fordelt. ’Sons of The Dark Age’ er et regulært rockknald.

Janine Neble, Persille Ingerslev og Lulu Marie synger en stor himmelhvælving frem. Mindre højdramatiske toner fremmanes af Marie Eline og Natalia Feinberg. Men når man nu alligevel har gang i så mange stemmer og stemninger, kunne man med fordel have varieret tonefaldet endnu mere.

Det står klart, da Kira Skov synger på ’Where Have All The Creepy Men Gone’. En helt anden tone opstår i duetmødet mellem Peter Peter og en umanerlig fornemt syngende Kira Skov. Sangen er uhøjtidelig, men skiller sig totalt ud, da musikken igennem Kira Skovs stemme finder en helt anden varme og nerve.