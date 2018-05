Det er ikke altid let at spille bratsch, men hele tre nye album booster den forvoksede violin til nye, mesterlige højder

David Aaron Carpenter og London Philharmonic Orchestra. Dirigent: Vladimir Jurowski m.fl. Warner Classics. (2 cd’er).

Mens der på Ehnes' album er fyldt ud med flere strygerværker af William Walton - ganske vist uden solobratsch - har Warner Classics valgt at præsentere Carpenter over to cd’er udelukkende med bratschkoncerter, som jo er hans jagtmark.

Dvorak var selv en god bratschist, men selv om Carpenter leverer en stærk præstation, er det lidt underligt at høre Dvoraks kendte cellokoncert arrangeret for bratsch og orkester. Højdepunktet på Carpenters dobbeltalbum er Béla Bartóks bratschkoncert, som den ungarske komponist skrev sent i livet og ikke selv nåede at fuldføre. Det er typisk bartóksk nattemusik. Vidunderligt smuk i finalens rolige indledning, inden en krasbørstig folkemusik sætter ind med sin djævelske dans.

Dette værk står skarpt og sugende og er pladens egentlige attraktion.

Dertil kommer en stribe førstegangsindspilninger af stykker af matematikeren og hobbykomponisten Alexey Shor, der er så melodisk sentimentale, at de hiver det hele ned. Det er fint, at Shor og Carpenter er venner. Men det er en dårlig idé, at det har ført til indspilning af musik, der følelsesmæssigt set er lige så lavvandet som et punkteret soppebassin.

Strygekvartet dræber cellospiller

Canadieren James Ehnes og amerikaneren David Aron Carpenter er på hver sin måde stærke advokater for musik, vi i dag anser som gammel og let nok at lytte til. Men giv franskmanden Antoine Tamestit og Wittmanns teatralske bratschkoncert en chance.











Jörg Widmann: Bratschkoncert. Antoine Tamestit og Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Signum Quartett m.fl. Dirigent: Daniel Harding.

Tamestits præstation – med den britiske dirigent Daniel Harding, som lige har dirigeret Wienerfilharmonikerne i Koncerthuset, på podiet – er mesterlig. Det samme er violinisten Marc Buchkov, cellisten Bruno Philippe og Signum Kvartetten i et udvalg af Widmanns fremragende duoer for violin og cello plus hans vilde ’Jagtkvartet’, som Den Danske Strygekvartet spillede for nylig, med dens blodtørstige råb fra musikerne og instrumenternes ekkoer af Beethovens 7. Symfoni.

Widmanns musik skal i bund og grund ses. Den omtalte kvartet ender for eksempel med, at de tre øvrige strygere nedlægger cellisten som jagtbytte. Man får hans dødsrallen på halvkvalte cellostrenge og hans afsluttende rædselsbrøl med.