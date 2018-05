Guns N’ Roses dropper omstridt sang Genudgivelse vil ikke indeholde sangen 'One in a million', som siden 1988 er blevet kritiseret for racisme og homofobi

Det gendannede Guns N’ Roses har fjernet sangen ’One in a Million’ fra den kommende genudgivelse af albummet 'Appetite for Destruction’ fra 1987.

Sangen blev oprindeligt udgivet på Ep'en ’G N’ R Lies’ året efter, men optræder ikke, når sangene herfra nu udgives i en pakke sammen med gennembrudspladen fra 1987, skriver Guardian.

Bandet har ikke selv kommenteret udeladelsen af sangen, som har været genstand for kontrovers fra begyndelsen på grund af teksten, som er blevet anklaget for at være racistisk og homofobisk.

»Police and niggers, that’s right/ Get outta my way«, lyder det et sted, mens forsanger Axl Rose andetsteds synger om »Immigrants and faggots«, som opbygger et »mini-Iran« eller »spread some fucking disease«.

Forsvarede sangen i årevis

Guardian har uden held forsøgt at få en kommentar fra bandet, som ellers tidligere har stået stejlt i forsvaret for sangen.

I et interview med Rolling Stone har Axl Rose begrundet den nedsættende beskrivelse af homoseksuelle med, at han havde »meget dårlige oplevelser med homoseksuelle«, herunder voldtægtsforsøg.

I 1988 sagde han i et interview, at »ordet nigger ikke nødvendigvis betyder sort«, for så at tilføje i 1992, at han brugte ordet, fordi han var »rasende på nogle sorte, som forsøgte at bestjæle mig«, skriver Guardian.

Bandets guitarist, Slash, som er halvt sort, har givet udtryk for blandede følelser om sangen.

»Jeg synes måske ikke, det var særlig fedt, men Axl bliver meget stejl, når det kommer til at udtrykke sig«, sagde han til Rolling Stone i 1991, men afviste at fortryde udgivelsen:

»Jeg fortryder ikke at have lavet 'One in a Million', men udelukkende alt det, vi er gået igennem på grund af den sang«.

Ep'en 'G N' R Lies' solgte over 5 millioner eksemplarer og nåede andenpladsen på hitlisterne i USA.

Pakken med genudgivelser og 49 hidtil uudgivne sange udkommer 29 juni.