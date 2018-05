Anmeldelse: Arctic Monkeys siger farvel til ungdommen og fremstår som forvandlede på nyt album Alex Turner har fået langt hår. Og et klaver. Det sidste fylder mere end resten af bandet på det nye album fra Arctic Monkeys.

Da Alex Turner fyldte 30 år, gav hans manager ham et klaver. Turner vendte hjem til sit hjem i Los Angeles efter fødselsdagsfesten, og der stod et Steinway Vertegrand i hans studierum. Ikke et flygel, men et oprejst klaver, hvor man lige skal løfte armen op over hovedet, når man sætter sin drink fra sig.