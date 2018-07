Er Justin den nye Justin?: Justin Timberlake er trukket i sommerklunset og bevæger sig for første gang ind på Justin Biebers territorium

1. Christine and the Queens: 'Doesn't Matter (Voleur de soleil)'

Héloïse Letissier er det rigtige navn bag musikprojektet Christine and the Queens. Letissier flyttede som ung fra Paris til London og optrådte på en dragqueenklub og fortolkede sange fra popikoner som Michael Jackson og Prince med dragqueens og spektakulære danseshows. Sangene har altid handlet om flydende køn, det maskuline og feminine, men mest af alt om følelser, der falder ved siden af normerne og flyder ud over det hele. På sit kommende album transformeres Christine til Chris, en ny mere maskulin karakter. Det kommende album bærer titlen ’Chris’ og udkommer 21. september med både franske og engelske versioner af sangene. Med de to singler ’Girlfriend’ og ’Doesn’t Matter’ lyder det, som om vi kan glæde os.

2. On Oneohtrix Point Never: 'The Station'

On Oneohtrix Point Never er en af tidens mest utilregnelige artister. Manden bag enmandshæren er amerikanske Daniel Lopatin, der laver hypnosevenlig kaospop. Med sit nye og ottende album, ’Age Of’, tager han hele tiden snørklede smutveje eller kører ud ad mærkværdige tangenter, lige når man endelig tror, der er ved at være fokus, melodi og håndgribelighed. Et af de bedste eksempler på dette kaos, når det er absolut smukkest, er nummeret ’The Station’, der som en hybrid mellem Brian Eno og Kanye West både indeholder akustisk guitarspil og robotisk autotune.

3. Avey Tare: 'Melody Unfair' (Panda Bear Remix)

Avey Tare, en af frontfigurerne fra det psykedeliske band Animal Collective, udgav sidste år albummet ’Eucalyptus’, der lyder som en trippet vandring gennem Botanisk Have. Nu har han ladet sine Animal Collective-bandkammerater remixe en håndfuld af sangene på udgivelsen ’Essence of Eucalyptus’, der er endnu mere udsyret end Avey Tares eget mere klare melodiske univers. Hvis man endnu ikke har hørt albummet ’Eucalyptus’, er det en perfekt udgivelse at grave hænderne ned i, og hvis man vil transporteres lidt længere ud på overdrevet, er det remixudgivelsen, man skal lægge på tungen.

4. The Black Eyed Peas: 'Get It'.

The Black Eyed Peas har tidligere lavet en storhittende peacetegnspopsang, ’Where is the Love’, der i 2003 blev en sand verdensplage. Sangen var en fredserklæring og et opråb om mere kærlighed og mindre krig. Nu er gruppen tilbage til sin oprindelige besætning uden sangerinden Fergie, der forlod gruppen i 2009, og det betyder, at de igen lyder mere som hiphop end hop. Deres seneste single, ’Get It’, er ude med tilhørende musikvideo, der gransker alt fra alt-right-bevægelsen til Donald Trump, politiets likvideringer af sorte mænd og bandekriminalitet. De politiske sange hænger atter over sommeren.

5. Justin Timberlake: 'Soulmate'

Justin Timberlake har i år udgivet albummet ’Man of the Woods’, hvor han gør sig som udendørselskende og søgende menneske med alt det bedste tøj fra Fjeld og Fritid og mere skovduftende pop. Nu er han trukket i sommerklunset med et forsøg ud i et syntetisk sommerhit med singlen ’Soulmate’. For første gang i sin karriere går han ind på Justin Biebers ungdomspoppede territorium. Jeg er ikke sikker på, jeg synes, det klæder Justin Sr. synderlig godt, men som det er med sommerhits, skal de høres tilpas hyppigt, så begynder de at virke, tids nok til at man skråle med, når han giver koncert i Danmark 4. august.