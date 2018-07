5 hjerter til 2 teenagere: Tag telefonen, det er Englands mest begejstrende popduo i den anden ende Navnet på den britiske popduo Let's Eat Grandma er en internet-kommajoke med teenagerne Rosa Walton og Jenny Hollingworth bag. Og nu er de tilbage med deres andet album, der byder på den perfekte balance mellem popperfektion og brud med konventionerne.

Der er et nummer på det andet album fra Norwich-duoen Let’s Eat Grandma, jeg bliver ved med at forsvinde og fare vild i. Det over 11 minutter lange ’Donnie Darko’.

Albumanmeldelse









Let’s Eat Grandma: I’m All Ears. [PIAS]

Det åbner med guitarer uden bestemt retning, men en fast puls. Langsomt rører en gletsjer af synthflader på sig i dybet, og de frit hallucinerende guitartoners løse forbindelser til sci-fi-filmen af samme navn som sangen bliver skåret midt over af et hypnotiske 1980’er-disco-beat og teenageduoens dobbeltstemmer, der messer som Lorde i sit dystre hjørne.

Før det hele eksploderer i en hypnotiske blanding af prog-rock, narko-disco og længselsfuld sang gennem knuste glas-synths. Det er et melankolsk rave, jeg aldrig vil stavre hjem fra igen.

Og det er ikke engang det bedste popnummer på Let’s Eat Grandmas lige så eksperimenterende som konstant opløftende og begejstrende andet album.

Både det feministiske udråbstegn med alle sine kantede fremspring, ’Hot pink’, og den ganske enkelt forførende ’It’s not just me’ er himmelråbende fantastiske i deres eksperimenterende leg med vibrationerne fra Robyn i tiden omkring ’Dancing On My Own’.

Navnet er en kommajoke, der lyder som en gyserfilm. Hentet på internettets overskudslager af memes. Bag det møder vi Rosa Walton og Jenny Hollingworth. Veninder siden børnehave og i dag 19 år gamle.

De har skrevet sange og givet koncerter, siden de var 13 år, og for to år siden debuterede de med heliumstemmer i et goth-dystert univers på ’I, Gemini’. Til delt begejstring. Nogle så fremtiden blive leget frem et sted mellem skrig og kazoos. Andre så et par teens, der famlede sig frem.

Siden er de groet ud af musikfantasiens troldeskov og ind i teenagerens moderne verden af snappy tekstbeskeder, lister af ubesvarede opkald og ungdommens evige dobbeltfølelse af at være koblet af verden og samtidig være hyperintenst til stede.

Og så har de smidt hvalpefedtets lyst til at være sær for det særes skyld og fundet den næsten perfekte balance mellem melodisk popperfektion og lydelige brud på konventionerne.

Let’s Eat Grandma er popmusik, du skal høre i dine høretelefoner med sit lydbillede fuld af syntetiske sprækker og sitrende uro i ekkoet af 1980’ernes synth-pop. Både fri, let og udfordrende. Du skal bare være opmærksom på, hvorvidt der er plads omkring dig. Når kroppen pludselig begynder at danse.