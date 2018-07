Sophie: Oil of Every Pearl's Un-Insides. Future Classic

Med kønnet som modellervoks: Her er nogle omkvæd, der sjældent er til at finde i de store fængende popmelodier Hos de to albumaktuelle queerpopexcentrikere Sophie og Serpentwithfeer er sangene befriet fra klichéer, for de to formår at forme deres egen identitet og deres eget musikalske sprog med tekster og kompositioner.