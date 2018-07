18-årig russer fængslet for at chatte kritisk om Putin: Pussy Riot udgiver støttesang En sag, der involverer en formodet undercoveragent fra den russiske sikkerhedstjeneste, en højreradikal homofob og en My Little Pony-fan, resulterer i en ny støttesang fra punkgruppen Pussy Riot.

I marts blev ti russere arresteret af det russiske politi, efter at de havde forholdt sig kritisk overfor regeringen i en chat på beskedtjenesten Telegram. En af dem var den 18-årige pige Anya Pavlikova, som nu får en sang dedikeret til sig af Pussy Riot.

Sangen hedder 'Unicorn Freedom' og refererer til Anya Pavlikovas store kærlighed til My Little Pony-universet.

»Hey betjent, put os ikke i fængsel/ Fordi vores enhjørninger er med os«, synger punkgruppen på russisk i sangen.

Et horn i siden på Putin

Sangen er opstået på baggrund af en artikel i BuzzFeed, der fortæller om, hvordan det russiske politi stormede ind på den 18 årige piges værelse og arresterede hende. Anya Pavlikova var en del af en gruppe, der kalder sig selv for 'New Greatness'.

I en chat på BuzzFeed havde de luftet deres utilfredshed med de russiske politikere, parallelt med, at de også snakkede om fyre, eksaminer og andre ting, der optog dem i deres hverdag. Det er den slags, som forsvarsadvokat Maxim Paskov kalder for helt normal russisk »køkkensnak«.

Ifølge det russiske politi havde de planer om at vælte Vladimir Putin, og derfor blev de 10 russere allesammen anholdt. Siden marts har Pavlikova været fængslet, og hun er i dag flyttet til fængselshospitalet - på grund af en medfødt hjertefejl og andre helbredsproblemer.

Den artikel er blandt andet blevet læst af Pussy Riot-medlemmerne. På Twitter linker de til BuzzFeed-artiklen, mens de deler et billede af Anya Pavlikova, der står med en My Little Pony-bamse, der har et enhjørningehorn i panden.

an article (on english) about anya pavlikova, who's in jail now and facing 10 years for no crimehttps://t.co/K6gyPKsAIY pic.twitter.com/I2NwfWNkwF — (@pussyrrriot) 22. juli 2018

Sangen er på Facebook blevet ledsaget af et offentligt brev, hvor gruppen blandt andet skriver:

»Anya og de andre begik ikke nogen forbrydelse. De chattede bare. En 18-årig står over for 10 år i fængsel for at tale. Denne kriminalsag er af del af en større strategi fra Putin's regering, der er sigtet mod at intimidere unge mennesker, der de seneste år er blevet alvorligt involveret i politik«.

Revolutionær kærestesnak

De ti arresterede skrev sammen via appen Telegram. Den er blevet yderst populær i Rusland, fordi den giver mulighed for, at man kan sende krypterede beskeder og være en del af store, åbne chatkanaler. Derfor har russiske politikere tidligere forsøgt at blokere appen, eller giver den føderale sikkerhedstjeneste, FSB, mulighed for at læse de ellers krypterede beskeder.

Anya Pavlikova og hendes 19-årige veninde Maria Dubovik får at få nye venner og kærester. Det lykkedes også for Dubovik at finde sin nuværende kæreste via Telegram.

Og de fik sig også en gruppe nye venner igennem en lille chatgruppe, der blev kaldt 'New Chat'. Men det var en broget skare de mødte i gruppen. Den ene endte med at true Anya Pavlikova på livet. En anden er mistænkt for at være FSB-agent.

Mens hun var en del af chatgruppen, blev Pavlikova mere og mere involveret i politik. Det startede med, at hun startede en underskriftindsamling imod at træerne i den lokale park blev beskåret. Fuglene brugte nemlig træerne til at bygge reder i, og Anya Pavlikova er ifølge BuzzFeed-artiklen en stor dyreelsker. Efter en storm i Moskva samlede hun beskadigede fugle op og opdrættede papegøjer i familiens lejlighed.

Men ifølge et gruppens medlemmer begyndte samtalerne er blive mere og mere revolutionære. Det fortæller en mand ved navn Aleksandr Andreevich Konstantinov, der også var medlem. Han vidnede om, at han var snublet over »en selvorganiseret gruppe«, der var parate til at handle ulovligt.

Det mystiske ved denne Konstantinov er blot, at forsvarsadvokaterne ikke kan få noget at vide om ham. Hverken adresse, fødselsdato eller pasnummer. Derfor tror de, at han er agent for FSB. Ifølge forsvarsadvokat Maxim Pashkov må Konstantinov have forsøgt at skabe en radikaliseret gruppe, som FSB kunne høste frugterne af at have afsløret.