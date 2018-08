Haven Festival

Festival for musik, øl og mad. Eller med festivalens egne ord: Et kunstnerisk eksperiment mellem musikerne Aaron og Bryce Dessner (The National), mad-entreprenøren Claus Meyer og bryggeren Mikkel Borg Bjergsø (Mikkeller).

Afholdt på Refshaleøen 10. og 11. august med navne som Arcade Fire, Kraftwerk og Jenny Lewis på plakaten.