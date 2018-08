Hvad er det mest sørgelige hit nogensinde? Det har en journalist fundet frem til ved hjælp af en Spotify-algoritme

For algoritmerne udpeger Roberta Flacks 'The First Time Ever I Saw Your Face', der lå nummer 1 i 1972, som den mest sørgelige sang nogensinde på Billboard Hot 100. Og det er faktisk ikke en sørgelig sang, men en meget sjælfuld kærlighedssang.

Nummer to på listen over de fem mest sørgelige sange er Commodores 'Three Times a Lady' der hittede i 1978, og det er også en kærlighedssang.

Faktisk er der kun to sange i top fem over de mest sørgelige sange, der kan beskrives som decideret sørgelige, mener Miriam Quick. Det er Elvis Presleys 'Are You Lonesome Tonight', der toppede Billboard Hot 100 i 1960 og Commodores-hittet 'Still', der lå øverst i 1979.

Ifølge Miriam Quick er det blandt andet fordi, Spotify's algoritmer ikke tager hensyn til teksterne, som har stor indflydelse på, hvor sørgeligt en sang bliver opfattet. Og så er det fordi, algoritmerne endnu ikke er i stand til at tage højde for, at vi knytter musik til forskellige oplevelser og tider, til vores drømme, frygt og følelser.

Men også det er på vej.

Man er nu i gang med at forsøge at måle folks følelser, når de hører musikken, og få dem til at beskrive dem, så det kan komme med i algoritmerne.

Så om 10 år, kan vi formentlig finde musik, der nøjagtig matcher den følelse, vi ønsker, at musikken skal få frem, skriver BBC.